Раз в сто лет: Москву завалило снегом

На Москву обрушился 3 и 4 февраля снегопад, который повалил более двух тысяч деревьев, пострадало более десяти автомобилей, погиб один человек.
Смотрите в фотоленте РИА Новости, как разбушевалась стихия в Москве.
Смотрите в фотоленте Sputnik кадры из заваленной снегом Москвы. Последний раз такой разгул стихии был сто лет назад.
На Москву обрушился 3 и 4 февраля снегопад, который повалил более двух тысяч деревьев, пострадало более десяти автомобилей, погиб один человек.
Смотрите в фотоленте РИА Новости, как разбушевалась стихия в Москве.
Вторые по счету двухдневные учения МЧС Абхазии в горах прошли 3 и 4 февраля в районе Рицы.
Организаторы "Формулы-1" приняли решение начиная с сезона 2018 года отказаться от девушек на стартовой позиции перед началом Гран-при. Так называемые грид-герлз на протяжении почти полувека были неотъемлемой частью соревнований.
Бой, прошедший в субботу в Сочи, завершился победой россиянина нокаутом в 12 раунде.
Спорт, космос, политика, религия, фестивали и просто дети, играющие в футбол в трущобах Лахора - в нашей фотоленте.
Здание торгового представительства России в Дамаске (в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом) подверглось во вторник обстрелу с попаданием в него 120-миллиметрой мины.
В среду, территория Абхазии будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
О первом туристическом форуме-выставке "VISIT APSNY" и весеннем фестивале "Цветение мимозы", которые пройдут с 7 по 10 марта в Абхазии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.
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В посольстве России в Азербайджане рассказали, как и где смогут проголосовать россияне, находящиеся на территории республики, на президентских выборах.
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