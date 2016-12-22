Представители городских служб Сухума рассказали о готовности к зиме

В пресс-центре Sputnik Абхазия 22 декабря в 12:00 прошла пресс-конференция с представителями администрации города Сухум о работе городских служб в зимний период. Участники пресс-конференции рассказали о готовности служб к похолоданию и подведут итоги своей работы за год.
В мероприятии приняли участие:
• Начальник коммунального управления города Сухум Дмитрий Ахуба
• Руководитель жилищного управления города Сухум Сергей Матосян
• Директор Муниципального унитарного предприятия "Троллейбусное управление администрации города Сухум" Юрий Барганджия
• Директор МУП СУЭС администрации города Сухум Тимур Джинджолия.
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