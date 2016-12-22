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Администрация города Сухум

Представители городских служб Сухума рассказали о готовности к зиме

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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Участники пресс-конференции рассказали о готовности служб к похолоданию и подведут итоги своей работы за год.

В пресс-центре Sputnik Абхазия 22 декабря в 12:00 прошла пресс-конференция с представителями администрации города Сухум о работе городских служб в зимний период. Участники пресс-конференции рассказали о готовности служб к похолоданию и подведут итоги  своей работы за год. 

В мероприятии приняли участие: 

Начальник коммунального управления города Сухум Дмитрий Ахуба

Руководитель жилищного управления города Сухум Сергей Матосян 

Директор Муниципального унитарного предприятия "Троллейбусное управление администрации города Сухум" Юрий Барганджия 

Директор МУП СУЭС администрации города Сухум Тимур Джинджолия.

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