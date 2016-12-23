Sputnik Абхазия запускает "Зимнюю почту"

СУХУМ, 23 дек, Пресс-служба Sputnik. В преддверии новогодних и рождественских праздников информационное агентство и радио Sputnik Абхазия при поддержке Почты Абхазии запускает проект "Зимняя почта", в рамках которого поможет жителям и гостям Сухума доставить новогодние поздравления близким и друзьям в республике. "Зимняя почта" от Sputnik откроется 24 декабря на площадке Арт-Маркет - популярного фестиваля дизайна, хендмейда и творческой фантазии. На стенде Sputnik любой посетитель фестиваля сможет выбрать поздравительную открытку "Зимней почты" с работами фотокорреспондентов агентства и оставить свое поздравление. Все открытки, полученные в рамках проекта, будут доставлены своим адресатам в течение новогодних праздников.

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба: "Преддверие Нового года напоминает нам о традиционных ценностях. Sputnik Абхазия дарит гостям и жителям Сухума возможность поздравить близких людей уже немного забытым способом — почтовой открыткой. Мы слишком привыкли к быстрому обмену сообщениями в сети и иногда забываем, сколько тепла приносит собственноручно подписанная открытка".

Новогоднее настроение от Sputnik поддержит также фотовыставка "Зимняя Абхазия". Ее экспозиция включит 23 работы фотожурналистов Sputnik Абхазия о самом волшебном сезоне в году – зиме и ее праздниках. "Зимняя почта" от Sputnik и фотовыставка агентства открыты для всех посетителей Арт-маркета 24 и 25 декабря.

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны.* Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.

* По данным LiveInternet на ноябрь 2016 года.



