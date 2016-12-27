Минкульт Абхазии подвел итоги уходящего года

27 декабря в 15:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия, посвященная итогам 2016 года. В ходе пресс-конференции участники рассказали о значимых событиях уходящего года, о планах празднования Нового года и о перспективах на будущий год.
В мероприятии приняли участие:
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия
Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия республики Батал Кобахия