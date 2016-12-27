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Брифинг в Минкульт Абхазии по поводу сноса здания в г. Гудаута

Минкульт Абхазии подвел итоги уходящего года

© Sputnik. Томас Тхайцук
Пресс-центр
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В ходе пресс-конференции участники рассказали о значимых событиях уходящего года, о планах празднования Нового года и о перспективах на будущий год.

27 декабря в 15:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия, посвященная итогам 2016 года. В ходе пресс-конференции участники рассказали о значимых событиях уходящего года, о планах празднования Нового года и о перспективах на будущий год.

В мероприятии приняли участие: 

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия 

Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия республики Батал Кобахия 

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