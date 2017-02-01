Леон Кварчия рассказал о ликвидации последствий снегопада в Сухуме

Обледенение тротуаров стало единственной оставшейся проблемой ликвидации последствий снегопада, сказал на пресс-конференции в Sputnik заместитель главы администрации города Сухум Леон Кварчия.

"Можно сказать, что острая фаза снегопада и устранения его последствий пройдена. На сегодня единственная проблема – это устранение обледенения с тротуаров. Имеющимися силами и средствами пытаемся справиться, перебрасываем людей с одного участка работы на другой. На проезжей части ситуация стабилизировалась, и рабочие займутся расчисткой тротуаров. Это в первую очередь социальные объекты: школы, детсады, административные объекты", — отметил Кварчия.

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По словам замглавы столичной администрации, в дни непогоды все коммунальные службы работали в усиленном режиме. Они занимались очисткой и подсыпкой дорожного полотна на опасных участках.

"Работа оперативного штаба налажена. У нас был учтен опыт, приобретенный в результате летнего стихийного бедствия, когда было наводнение. Все сотрудники знали свои функциональные обязанности и участки работы. Нельзя сказать, что было идеально, но, тем не менее, количество аварий в энергосетях было минимизировано. Те аварии, которые происходили, оперативно устранялись", — подчеркнул Леон Кварчия.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до утра понедельника. Передвижение по дорогам Абхазии было затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии с 31 января по 2 февраля были отменены.



