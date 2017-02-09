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Фазиль Искандер.

Туристический маршрут по местам Искандера появится в Абхазии

© Фото: Ибрагим Чкадуа
Пресс-центр
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Темы:
Наш Фазиль (59)
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Пресс-конференция об открытии Международного фонда культуры имени Фазиля Искандера "Стоянка Человека" прошла в пресс-центре Sputnik в четверг 9 февраля.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Владимир Бегунов. Туристический маршрут по местам Фазиля собираются создать в Абхазии, рассказала на пресс-конференции директор Международного фонда культуры имени Искандера Шазина Агрба.

"Абхазию во всем мире узнают во многом благодаря Искандеру, почитателей творчества писателя много в разных странах, — сказала Агрба. – Мы уверены, что такой туристический маршрут будет востребован".

Международный фонд культуры имени Фазиля Искандера будет заниматься увековечиванием памяти писателя. 

  • ПК об открытии международного фонда культуры Ф.Искандера Стоянка человека
    ПК об открытии международного фонда культуры Ф.Искандера "Стоянка человека"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • ПК об открытии международного фонда культуры Ф.Искандера Стоянка человека
    ПК об открытии международного фонда культуры Ф.Искандера "Стоянка человека"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • ПК об открытии международного фонда культуры Ф.Искандера Стоянка человека
    ПК об открытии международного фонда культуры Ф.Искандера "Стоянка человека"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • ПК об открытии международного фонда культуры Ф.Искандера Стоянка человека
    ПК об открытии международного фонда культуры Ф.Искандера "Стоянка человека"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • ПК об открытии международного фонда культуры Ф.Искандера Стоянка человека
    ПК об открытии международного фонда культуры Ф.Искандера "Стоянка человека"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • ПК об открытии международного фонда культуры Ф.Искандера Стоянка человека
    ПК об открытии международного фонда культуры Ф.Искандера "Стоянка человека"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
ПК об открытии международного фонда культуры Ф.Искандера "Стоянка человека"

Фазиль Искандер родился в Сухуме в 1929 году, окончил Литературный институт имени Горького в Москве и начинал творческий путь как поэт, но известность ему принесла публикация сатирической повести "Созвездие Козлотура" в 1966 году. Среди произведений Искандера — "Человек и его окрестности", "Начало", "Тринадцатый подвиг Геракла", "Кролики и удавы", "Софичка". Сюжеты многих сочинений Искандера многие называют отчасти автобиографичными. Однако сам писатель называл их "сложным сочетанием воображения и факта".


Темы:
Наш Фазиль (59)
Теги:
Абхазия

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