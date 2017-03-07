Видео-мост Москва-Сухум на тему "Выборы в Парламент Абхазии"

Видео-мост Москва-Сухум на тему "Выборы в Народное Собрание Республики Абхазия. Предвыборная ситуация и возможные итоги".

7 марта в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видео-мост Москва-Сухум на тему "Выборы в Народное Собрание Республики Абхазия. Предвыборная ситуация и возможные итоги".

Участники: директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, депутат Народного Собрания Республики Абхазия, председатель комитета по правовой политике, государственному строительству и правам человека Валерий Агрба.



