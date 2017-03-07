14:21 07 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
Поиск
В офисе Sputnik Абхазия.

Видео-мост Москва-Сухум на тему "Выборы в Парламент Абхазии"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
33 0 0

Видео-мост Москва-Сухум на тему "Выборы в Народное Собрание Республики Абхазия. Предвыборная ситуация и возможные итоги".

7 марта в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видео-мост Москва-Сухум на тему "Выборы в Народное Собрание Республики Абхазия. Предвыборная ситуация и возможные итоги".

Участники:  директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, депутат Народного Собрания Республики Абхазия, председатель комитета по правовой политике, государственному строительству и правам человека Валерий Агрба.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Масленичные гуляния в Москве
Итоги недели: пожар, Масленица, коты и чудо-леопарды
Плов, дружелюбные узбеки и Самарканд: что знают об Узбекистане в Абхазии
Плов, дружелюбные узбеки и Самарканд: что знают об Узбекистане в Абхазии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia