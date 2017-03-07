14:21 07 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
Поиск
Государственный русский театр драмы

Пресс-конференция к премьере спектакля "Кролики и Удавы"

© Sputnik. Томас Тхайцук
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
6 0 0

Пресс-конференция к премьере спектакля "Кролики и Удавы" Абхазского государственного молодежного театра.

7 марта в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о премьере спектакля «Кролики и Удавы» Абхазского государственного молодежного театра.

Участники:  художественный руководитель театра Софа Агумаа, директор театра Аслан Еник. 

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр «Гудоу Плаза», 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook, или направив их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 

Теги:
Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Масленичные гуляния в Москве
Итоги недели: пожар, Масленица, коты и чудо-леопарды
Плов, дружелюбные узбеки и Самарканд: что знают об Узбекистане в Абхазии
Плов, дружелюбные узбеки и Самарканд: что знают об Узбекистане в Абхазии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia