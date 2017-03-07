Пресс-конференция к премьере спектакля "Кролики и Удавы" Абхазского государственного молодежного театра.

7 марта в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о премьере спектакля «Кролики и Удавы» Абхазского государственного молодежного театра.

Участники: художественный руководитель театра Софа Агумаа, директор театра Аслан Еник.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр «Гудоу Плаза», 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook, или направив их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.