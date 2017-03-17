Пресс-конференция о концерте международного фонда Спивакова

Итоги XXIV международной выставки "Путешествия и туризм" (MITT), которая проходила с 14 по 16 марта в "Экспоцентре" Москвы, подвели ее участники в пресс-центре Sputnik Абхазия в пятницу 17 марта.
Итоги XXIV международной выставки "Путешествия и туризм" (MITT), которая проходила с 14 по 16 марта в "Экспоцентре" Москвы, подвели ее участники в пресс-центре Sputnik Абхазия в пятницу 17 марта.
С 10 по 13 марта Улан-Удэ стал ареной схваток более двухсот борцов из России, Абхазии, Японии, Китая, Монголии, Белоруссии и Таджикистана.
Плодотворным назвал рабочий визит делегации Абхазии в Венесуэлу министр иностранных дел республики Даур Кове.