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Парламентские выборы в Абхазии на избирательном участоке №3 шестого округа

Пресс-конференция с экспертами о пост-выборной ситуации

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (121)
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20 марта в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о прогнозах развития политической ситуации после выборов в Парламент Абхазии.

Участники: начальник экспертного управления Администрации президента Республики Абхазия Аслан Барцыц; кандидат исторических наук, эксперт Александр Студеникин. 

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 


Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (121)


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