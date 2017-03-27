Видеомост Москва-Сухум-Цхинвал ко Всемирному дню театра

27 марта в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост Москва-Сухум-Цхинвал, приуроченный ко Всемирному дню театра.
Участники в Сухуме: генеральный директор Государственного Русского театра драмы имени Ф. Искандера Ираклий Хинтба, режиссер-постановщик Абхазского государственного драматического театра имени С. Чанба Мадина Аргун.
Участники в Цхинвале: художественный руководитель и режиссер Юго-Осетинского государственного драматического театра имени К. Хетагурова Тамерлан Дзудцов.
Участники в Москве: ректор Театрального института имени Б. Щукина Евгений Князев, Заслуженная артистка России, профессор Театрального института имени Б. Щукина Анна Дубровская, студенты Театрального института имени Б. Щукина.