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Видеомост Москва-Сухум-Цхинвал ко Всемирному дню театра

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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27 марта в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост Москва-Сухум-Цхинвал, приуроченный ко Всемирному дню театра.

Участники в Сухуме: генеральный директор Государственного Русского театра драмы имени Ф. Искандера  Ираклий Хинтба, режиссер-постановщик Абхазского государственного драматического театра имени С. Чанба Мадина Аргун.

Участники в Цхинвале: художественный руководитель и режиссер Юго-Осетинского государственного драматического театра имени К. Хетагурова Тамерлан Дзудцов.

Участники в Москве: ректор Театрального института имени Б. Щукина Евгений Князев, Заслуженная артистка России, профессор Театрального института имени Б. Щукина Анна Дубровская, студенты Театрального института имени Б. Щукина.

 



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