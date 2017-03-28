15:07 28 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Батал Чежия

Пресс-конференция о победе Батала Чежия в рейтинговом турнире

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
12 0 0

28 марта в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о победе Батала Чежия в рейтинговом турнире "Гладиаторы ринга" в Анапе.

Участники:  победитель турнира "Гладиаторы ринга", профессиональный боксер Батал Чежия, президент федерации профессионального бокса Карди оглы Альберт.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Одиннадцатимесячная Сакена спит в гамаке на променаде рядом с озером в Мумбаи
"Империя мусора" и Новруз в Афинах: неделя в объективе мировых фотографов
Сирийские солдаты сражаются с боевиками на севере провинции Хама
Сирийские солдаты сражаются с боевиками на севере провинции Хама
Рак молочной железы
Рак груди: что нужно знать

Соцсети

Sputnikabkhazia