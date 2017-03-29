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XX Петербургский международный экономический форум. День первый

Пресс-конференция о борьбе с насекомыми-вредителями

© Sputnik. Игорь Руссак
Пресс-центр
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29 марта в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о мерах борьбы с насекомыми-вредителями: лесными клопами, пальмовыми долгоносиками и огневкой.

В пресс-конференции примут участие: 

директор государственной службы по защите растений Герия Владимир Константинович;

руководитель экологической службы Читанава Савелий Михайлович. 

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр «Гудоу Плаза», 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 



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