Посольство РФ в Абхазии будет ускоренно выдавать гражданство детям

СУХУМ, 29 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Посольство России в Абхазии готово выдавать в ускоренном порядке гражданство детям, если хотя бы один из их родителей обладает российским гражданством, заявил министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов на пресс-конференции в среду 29 марта.

"Мы разговаривали с представителями посольства России в Абхазии, и они готовы в ускоренном порядке выдавать детям российское гражданство для дальнейшего получения этого полиса при предъявлении одного из родителей паспорта РФ", — сказал Гоов.

Андзор Гоов добавил, что Россия выделила на оказание медицинской помощи по ОМС более одного миллиарда рублей на 2017 год, но этот факт не может негативно повлиять на развитие медицины в Абхазии.

© Fotolia/ VILevi Жители Абхазии с гражданством РФ получат медпомощь в любом регионе

Он уточнил, что закон РФ позволяет клиникам, которые участвуют в системе обязательно медстрахования, открывать свои филиалы за пределами России. В этом случае полис будет действовать в таких клиниках, что максимально приблизит российские медуслуги к жителям республики.

"Мы должны развивать и свою медицину, но так как некоторые вещи очень дорогостоящие, к примеру, такие как центр острого коронарного синдрома или кардиохирургии, сложно сказать, сможем ли мы в ближайшее время это осилить. Они готовы построить такую клинику в Абхазии, не дублируя наши отделения", — пояснил министр здравоохранения республики.

По словам Гоова, договор об обязательном медицинском страховании жителей Абхазии, обладающих российским гражданством, будет утвержден российской стороной в течение ближайших двух недель.

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