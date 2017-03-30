Пресс-конференция о победе проектов роботов из Абхазии

30 марта в 10:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится интерактивная пресс-конференция о победе проектов учеников Гагрского лицея-интерната в VI международной научно-практической конференции "Объединяемся знаниями" в городе Москва.

В пресс-конференции примут участие:

Танакбаев Александр Ахметович – преподаватель информатики и робототехники;

Туктаров Альберт Робертович – руководитель проектной деятельности Гагрского лицея-интерната;

Какубава Адель и Агрба Лев – авторы проекта "Робот для ухода за домашними животными" — призеры конференции;

Джения Давид и Агрба Даната – авторы проекта "Робот-учитель для детей с ДЦП";

Цвинария Щаут – автор проекта "Наглядное доказательство теоремы Пифагора".

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.