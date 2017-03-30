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Подготовка к открытию Петербургского экономического форума

Пресс-конференция о победе проектов роботов из Абхазии

© Sputnik. Алексей Даничев
Пресс-центр
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30 марта в 10:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится интерактивная пресс-конференция о победе проектов учеников Гагрского лицея-интерната в VI международной научно-практической конференции "Объединяемся знаниями" в городе Москва.

В пресс-конференции примут участие: 

Танакбаев Александр Ахметович – преподаватель информатики и робототехники;

Туктаров Альберт Робертович – руководитель проектной деятельности Гагрского лицея-интерната;

Какубава Адель и Агрба Лев – авторы проекта "Робот для ухода за домашними животными" — призеры конференции;

Джения Давид  и Агрба Даната – авторы проекта "Робот-учитель для детей с ДЦП";

Цвинария Щаут  – автор проекта "Наглядное доказательство теоремы Пифагора".

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 



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