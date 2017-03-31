Лали Сичинава: в Абхазии нет модельной индустрии, не тот менталитет

СУХУМ, 31 мар — Sputnik, Анжелика Бения. В Абхазии не может быть модельной индустрии, не тот менталитет, сказала президент фонда "L-Star" Лали Сичинава на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия.
"В обществе сложились стереотипы. Мы видим часто конкурсы, на которых приветствуют макияж, укладку, все это сильно взрослит ребенка. Я сама против таких конкурсов, в которых детей красят. Да и взрослые конкурсы красоты мы проводим не так, как другие. Я считаю, в Абхазии нет такой модельной индустрии, ее просто не может быть, у нас не тот менталитет", – сказала Сичинава.
Менеджер абхазской участницы в международном конкурсе отметила, что участники из Абхазии с 2009 года ежегодно достойно представляют республику на международных фестивалях и конкурсах красоты и таланта.
"Мы участвуем в разных международных фестивалях и конкурсах. Привозили в Абхазию Гран-при и Супер Гран-при. Представляли Абхазию под абхазским флагом в Америке, показывали там абхазский национальный костюм и танцы. Нужно сказать, что участие в таких международных конкурсах – довольно затратное дело", – сказала Сичинава.
По ее словам, в международном телевизионном конкурсе-фестивале "TV Start and Start mini Models – Bosphorus" в Турции приняло участие всего 25 детей из Казахстана, Украины, Турции, Болгарии, Молдавии, Америки.
- Ялса Зантария на конкурсе красоты в Стамбуле© Фото: Лали Сичинава
- Ялса Зантария на конкурсе красоты в Стамбуле© Фото: Лали Сичинава
- Ялса Зантария на пресс-конференции в Sputnik Абхазия© Sputnik. Зафас Гамгия
Конкурс проходил с 22 по 28 марта. Программа конкурса была насыщенной: вечера дружбы, знакомства, национальных костюмов. А в свободное от конкурса время юных участников водили на экскурсию по Стамбулу. Дети посетили Дворец Топкапы, Голубую мечеть, прокатились по Босфору, – отметила Сичинава.
Для участницы из Абхазии Ялсы Зантария это первый международный конкурс. Рассказывая о нем на пресс-конференции, она призналась, что волновалась и не ожидала получить Гран-при "Little model", еще больше удивилась, когда завоевала вторую корону в основной номинации "Foto star" за лучший образ "Великолепный Век".
"Я волновалась, но мне очень нравилось готовиться к конкурсам. Было безумно интересно. Я очень подружилась с участницами из Украины. Рассказывала о себе и моей Абхазии на абхазском, русском и английском", – сказала победительница двух номинаций в конкурсе "TV Start and Start mini Models – Bosphorus" Ялса Зантария.
Зантария призналась, что не планирует быть моделью, она хочет стать стоматологом, "чтобы люди улыбались".
Лали Сичинава отметила, что важно, чтобы дети умели разговаривать не только со своими сверстниками, но и со взрослыми. По ее словам, участница из Абхазии проявила в Стамбуле не только красоту и харизму, но еще и любознательность и коммуникабельность, что не могло не подкупить членов жюри и организаторов фестиваля, отметила Сичинава. Восьмилетняя Ялса Зантария получила приглашения на международные конкурсы в Болгарию и Украину.
Ялсу Зантария серьезно готовили к конкурсу преподаватели Илона Воуба, Нара Гилоян, Мадина Хварцкия, Манана Квициния. Участница из Абхазии блистала в Стамбуле в платьях, сшитых такими дизайнерами, как Грач Устян, Сырма Шинкуба, Маргарита Хатшукова. Самым любимым нарядом Ялса назвала красное пышное платье от Грача Устяна.