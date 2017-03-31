Лали Сичинава: в Абхазии нет модельной индустрии, не тот менталитет

СУХУМ, 31 мар — Sputnik, Анжелика Бения. В Абхазии не может быть модельной индустрии, не тот менталитет, сказала президент фонда "L-Star" Лали Сичинава на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия.

"В обществе сложились стереотипы. Мы видим часто конкурсы, на которых приветствуют макияж, укладку, все это сильно взрослит ребенка. Я сама против таких конкурсов, в которых детей красят. Да и взрослые конкурсы красоты мы проводим не так, как другие. Я считаю, в Абхазии нет такой модельной индустрии, ее просто не может быть, у нас не тот менталитет", – сказала Сичинава.

Менеджер абхазской участницы в международном конкурсе отметила, что участники из Абхазии с 2009 года ежегодно достойно представляют республику на международных фестивалях и конкурсах красоты и таланта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Модель из Абхазии Ялса Зантария завоевала две короны в Турции

"Мы участвуем в разных международных фестивалях и конкурсах. Привозили в Абхазию Гран-при и Супер Гран-при. Представляли Абхазию под абхазским флагом в Америке, показывали там абхазский национальный костюм и танцы. Нужно сказать, что участие в таких международных конкурсах – довольно затратное дело", – сказала Сичинава.

По ее словам, в международном телевизионном конкурсе-фестивале "TV Start and Start mini Models – Bosphorus" в Турции приняло участие всего 25 детей из Казахстана, Украины, Турции, Болгарии, Молдавии, Америки.

Ялса Зантария на конкурсе красоты в Стамбуле © Фото: Лали Сичинава

Ялса Зантария на конкурсе красоты в Стамбуле © Фото: Лали Сичинава

Ялса Зантария на пресс-конференции в Sputnik Абхазия © Sputnik. Зафас Гамгия 1 / 3 © Фото: Лали Сичинава Ялса Зантария на конкурсе красоты в Стамбуле

Конкурс проходил с 22 по 28 марта. Программа конкурса была насыщенной: вечера дружбы, знакомства, национальных костюмов. А в свободное от конкурса время юных участников водили на экскурсию по Стамбулу. Дети посетили Дворец Топкапы, Голубую мечеть, прокатились по Босфору, – отметила Сичинава.

Для участницы из Абхазии Ялсы Зантария это первый международный конкурс. Рассказывая о нем на пресс-конференции, она призналась, что волновалась и не ожидала получить Гран-при "Little model", еще больше удивилась, когда завоевала вторую корону в основной номинации "Foto star" за лучший образ "Великолепный Век".

"Я волновалась, но мне очень нравилось готовиться к конкурсам. Было безумно интересно. Я очень подружилась с участницами из Украины. Рассказывала о себе и моей Абхазии на абхазском, русском и английском", – сказала победительница двух номинаций в конкурсе "TV Start and Start mini Models – Bosphorus" Ялса Зантария.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ялса Зантария представит Абхазию на конкурсе красоты в Стамбуле

Зантария призналась, что не планирует быть моделью, она хочет стать стоматологом, "чтобы люди улыбались".

Лали Сичинава отметила, что важно, чтобы дети умели разговаривать не только со своими сверстниками, но и со взрослыми. По ее словам, участница из Абхазии проявила в Стамбуле не только красоту и харизму, но еще и любознательность и коммуникабельность, что не могло не подкупить членов жюри и организаторов фестиваля, отметила Сичинава. Восьмилетняя Ялса Зантария получила приглашения на международные конкурсы в Болгарию и Украину.

Ялсу Зантария серьезно готовили к конкурсу преподаватели Илона Воуба, Нара Гилоян, Мадина Хварцкия, Манана Квициния. Участница из Абхазии блистала в Стамбуле в платьях, сшитых такими дизайнерами, как Грач Устян, Сырма Шинкуба, Маргарита Хатшукова. Самым любимым нарядом Ялса назвала красное пышное платье от Грача Устяна.



