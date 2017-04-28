Пресс-конференция о проведении НПК об охране объектов ИКН

28 апреля в 10:15 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся брифинг Министерства культуры о проведении в рамках культурного сезона "Россия-Абхазия-2017" международной научно-практической конференции "Совершенствование процесса охраны и использования объектов ИКН"
Участники:
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия;
Заместитель министра культуры, начальник департамента охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Батал Кобахия;
Заместитель директора Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Сытенко Георгий.