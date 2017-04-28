СУХУМ, 28 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Российская программа льготной аренды памятников архитектуры «рубль за метр» — мечта замминистра культуры республики Батала Кобахия, в чем он признался на пресс-конференции в Sputnik Абхазия в пятницу 28 апреля.

"Другое дело, как это воспримут различные целевые группы нашего общества", — пояснил он.

Замминистра добавил, что практику льготной аренды планируется в будущем обсудить с министром культуры и историко-культурного наследия Эльвирой Арсалия в рамках круглых столов.

Определенные преференции, подчеркнул Кобахия, Минкультуры уже заложило, и были приняты в первом чтении. В них входит компенсация арендаторам средств, вложенных в реставрацию.

Заместитель директора Департамента Государственной охраны культурного наследия России Георгий Сытенко подчеркнул необходимость интегрирования объектов историко-культурных объектов в экономику, что позволит их сохранить и восстановить.

Он рассказал, что во многих регионах Российской Федерации уже отреставрирован ряд таких объектов в рамках программы льготной аренды «рубль за метр». Это программа позволяет передать здания, которые пребывают в руинированном, или неудовлетворительном состоянии по цене один рубль за квадратный метр с условием его восстановления.

"Разрабатывается под конкретный объект план ремонтно-реставрационных мероприятий с определенными сроками и, если арендующий этот план выполняет, то дальше некоторое количество лет он имеет право использовать здание по льготной аренде", — объяснил Сытенко.

По его словам, реставрация исторических зданий — дорогостоящее удовольствие для бюджета государства или муниципальных районов. Поэтому программа льготной аренды одна из взаимовыгодных как для страны, так и для арендующих. Это возможность сохранить или улучшить состояние объектов историко-культурного наследия.

Тема льготной аренды и ее применение в условиях Абхазии будет обсуждаться на международной научно-практической конференции "Совершенствование процесса охраны и использования объектов ИКН", которая откроется 28 апреля в Абхазии.



