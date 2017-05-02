Видеомост Москва - Сухум с фондом СКИ

2 мая в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Москва — Сухум с учредителями, попечителями и бенефициарами фонда Социально-культурных инициатив Республики Абхазия, получившего премию "Лучшие социальные проекты России" в категории "Благотворительность" за проект "Ежегодный благотворительный концерт-выставка в поддержку тяжелобольных детей Республики Абхазия".

Участники:

Москва:

Азамат Багателия – учредитель фонда СКИ;

Шазина Бигвава – член попечительского совета фонда СКИ.

Сухум:

Мака Джинджолия – представитель культурно-благотворительного фонда "Ашана";

Нана Черкезия — оперная певица, солистка абх.гос.филармонии и солистка камерного оркестра Республики Абхазия

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.



