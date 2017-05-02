Видеомост с ветеранами Великой Отечественной войны

2 мая в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видео-мост с ветеранами Великой Отечественной войны и организаторами акции "Бессмертный полк".
В видеомосте примут участие:
Кишинев
Сухум
Цхинвал
Ташкент
Душанбе
Таллин
Сухум:
Ветераны Великой Отечественной войны Кутарба Борис и Нонна Дорофеева.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409262616.
Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.