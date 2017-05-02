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Видеомост с ветеранами Великой Отечественной войны

© Sputnik. Александр Кряжев
Пресс-центр
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2 мая в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видео-мост с ветеранами Великой Отечественной войны и организаторами акции "Бессмертный полк".

В видеомосте примут участие:

Кишинев

Сухум 

Цхинвал 

Ташкент

Душанбе 

Таллин

Сухум: 

Ветераны Великой Отечественной войны  Кутарба Борис и Нонна Дорофеева. 

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 


Теги:
Абхазия


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