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В офисе Sputnik Абхазия.

Пресс-конференция ко всемирному дню Красного Креста

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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6 мая в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция ко Всемирному дню Красного Креста и Красного Полумесяца.

Участники:

Заместитель главы миссии Красного Креста и Красного Полумесяца в Абхазии Борис Казанба (расскажет о деятельности Красного Креста в Абхазии на текущий момент и планах на ближайшее будущее). 

Помощник главы миссии МККК Мауро Морабито

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 



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