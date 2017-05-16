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Пресс-конференция о победе абхазского борца в Чемпионате России

Бадри Есиава
Пресс-центр
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16 мая в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о победе Инара Кетия в первенстве России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет и участии спортсмена в предстоящем Чемпионате мира.

Участники:  

Кетия Инар – чемпион России по вольной борьбе;

Бения Дзука – тренер Кетия Инара;

Хутаба Раш – президент Федерации вольной борьбы Абхазии.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 

 



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