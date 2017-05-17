16:14 17 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
В офисе Sputnik Абхазия.

Пресс-конференция об акции "Ночь в музее"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
6 0 0

17 мая в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия о проведении акции "Ночь в музее" и участии делегации Абхазии в международном фестивале музеев "Интермузей".

Участники:  

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия; 

Заместитель министра культуры, начальник департамента охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Батал Кобахия; 

Директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.

 



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фрукты и овощи - здоровое питание
    Есть здорово

    Более десяти тысяч человек подписались под петицией с предложением к Сейму понизить ставку НДС на полезную еду до 5%.

  • Митинг на площади Европы против реорганизации школ, фото с места событий
    Бульдозерная реформа

    Учителя и школьники русских школ Вильнюса требуют не закрывать учебные заведения, называя такие планы «бульдозерной реформой».

  • Николай Викторович Стариков
    Доллар-убийца

    Писатель и историк Николай Стариков рассказал Sputnik Молдова, как национальные валюты попадают в зависимость от резервных.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

В.Г. Ардзинба
Владислав Ардзинба: ученый лидер
Волчата исследовали территорию и дрались за внимание мамы в зоопарке США
Волчата исследовали территорию и дрались за внимание мамы в зоопарке США
Как организовать отличный пикник
Идеальный пикник: готовимся

Соцсети

Sputnikabkhazia