Пресс-конференция об акции "Ночь в музее"

17 мая в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия о проведении акции "Ночь в музее" и участии делегации Абхазии в международном фестивале музеев "Интермузей".
Участники:
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия;
Заместитель министра культуры, начальник департамента охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Батал Кобахия;
Директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.