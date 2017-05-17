Абхазский госмузей покажет экспозицию в Москве

СУХУМ, 17 мая — Sputnik, Владимир Бегунов. Этнографическая экспозиция Абхазского государственного музея будет представлена в Манеже в Москве на Международном фестивале "Интермузей", — рассказал директор Абхазского госмузея Аркадий Джопуа.

"В этом году Абхазия получила приглашения не только поприсутствовать, но и поучаствовать в самом большом музейном фестивале мира – в "Интермузее" в Москве, — сказала министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия. — Представлять республику будет отдел этнографии Абхазского госмузея. Наша делегация будет также участвовать в круглых столах, дискуссиях и других мероприятиях".

Замминистра культуры Абхазии Батал Кобахия станет участником круглого стола, посвященного новым технологиям реставрации музейных экспонатов.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Ночной" забег по музеям Сухума

"Этот вопрос остро стоит для Абхазии, — сказал Кобахия. – У нас есть несколько мастеров, но нет школы. Потому что в советское время музейные экспонаты вывозились в Москву, Ленинград, Тбилиси на реставрацию. Сейчас же в Абхазии нет закона о вывозе и ввозе культурных ценностей, а в России он есть. Нам нужен свой закон, чтобы мы могли вывозить наши экспонаты не только на реставрацию, но и для демонстрации на других музейных площадках за пределами республики".

XIX Международный фестиваль "Интермузей" в этом году будет посвящен теме "Музей будущего". Фестиваль пройдет Москве с 25 по 29 мая в Манеже.