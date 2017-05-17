20:29 17 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Открытие международного фестиваля музеев Интермузей 2015

Абхазский госмузей покажет экспозицию в Москве

© Sputnik. Виталий Белоусов
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
64 0 0

Абхазия в этом году станет полноценным участником Международного фестиваля "Интермузей", который пройдет в Москве с 25 по 29 мая.

СУХУМ, 17 мая — Sputnik, Владимир Бегунов. Этнографическая экспозиция Абхазского государственного музея будет представлена в Манеже в Москве на Международном фестивале "Интермузей", — рассказал директор Абхазского госмузея Аркадий Джопуа. 

"В этом году Абхазия получила приглашения не только поприсутствовать, но и поучаствовать в самом большом музейном фестивале мира – в "Интермузее" в Москве, — сказала министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия. — Представлять республику будет отдел этнографии Абхазского госмузея. Наша делегация будет также участвовать в круглых столах, дискуссиях и других мероприятиях".

Замминистра культуры Абхазии Батал Кобахия станет участником круглого стола, посвященного новым технологиям реставрации музейных экспонатов.

Пресс-конференция об акции Ночь в музее
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Ночной" забег по музеям Сухума

"Этот вопрос остро стоит для Абхазии, — сказал Кобахия. – У нас есть несколько мастеров, но нет школы. Потому что в советское время музейные экспонаты вывозились в Москву, Ленинград, Тбилиси на реставрацию. Сейчас же в Абхазии нет закона о вывозе и ввозе культурных ценностей, а в России он есть. Нам нужен свой закон, чтобы мы могли вывозить наши экспонаты не только на реставрацию, но и для демонстрации на других музейных площадках за пределами республики".

XIX Международный фестиваль "Интермузей" в этом году будет посвящен теме "Музей будущего". Фестиваль пройдет Москве с 25 по 29 мая в Манеже.

 



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 с участием сборной России
    Язык возмущения

    Экс-президент Латвии Гунтис Улманис возмущен объявлениями на русском языке во время встречи между хоккейными сборными России и Латвии.

  • Граница Литвы, архивное фото
    Дыра в заборе

    Почему заборы, которые возводят прибалтийские государства на границе с Россией, по большей части бесполезны.

  • Пакеты
    Пакет нужен?

    Через пять лет Молдова намерена полностью отказаться от использования полиэтиленовой упаковки.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

В.Г. Ардзинба
Владислав Ардзинба: ученый лидер
Красные воды: куда в Сухуме сбрасываются отходы винного производства
Красные воды: куда в Сухуме сбрасываются отходы винного производства
Как организовать отличный пикник
Идеальный пикник: готовимся

Соцсети

Sputnikabkhazia