22 мая в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Москва —Cухум, презентующий книгу И.П. Балабанова и С.П. Никифорова "Гагрский залив: рекреационный потенциал природно-геологических условий прибрежно-морской зоны".

Участники:

Москва:

Авторы книги — Балабанов Игорь Петрович и Никифоров Семен Прокофьевич.

Сухум:

Директор Абхазской государственной библиотеки имени Папаскир — Чолария Борис Шаликович

Директор Института экологии Академии Наук Абхазии — Дбар Роман Саидович

Руководитель проектно-изыскательской Организации "ЭкоГеПроект", член Правления Московской Абхазской диаспоры — Барчан Инна Валериевна

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.