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В офисе Sputnik Абхазия.

Пресс-конференция презентация книги о Гагрском заливе

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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22 мая в 15:00  в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Москва —Cухум, презентующий книгу  И.П. Балабанова и С.П. Никифорова "Гагрский залив: рекреационный потенциал природно-геологических условий прибрежно-морской зоны".

Участники:  

Москва:

Авторы книги — Балабанов Игорь Петрович и Никифоров Семен Прокофьевич.

Сухум:

Директор Абхазской государственной библиотеки имени Папаскир — Чолария Борис Шаликович

Директор Института экологии Академии Наук Абхазии — Дбар Роман Саидович

Руководитель проектно-изыскательской Организации "ЭкоГеПроект", член Правления Московской Абхазской диаспоры — Барчан Инна Валериевна 

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 



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