17:56 02 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото пианино

Пресс-конференция британской пианистки Май Чариссы

© Sputnik. Константин Чалабов
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
15 0 0

2 июня в 17:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция британской пианистки Май Чариссы о предстоящем концерте в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.

Участники:  

Пианистка Май Чарисса;

Музыковед, художественный руководитель Абхазской государственной  филармонии Эсма Джениа.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сотрудник полиции в Московском метро, архивное фото
    «Теплый стан» под прицелом

    Задержанные в Москве в конце мая уроженцы Узбекистана, Таджикистана и России планировали взорвать ресторан и станцию метро «Теплый стан».

  • Московский международный автомобильный салон
    В очередь...

    Компания GM Uzbekistan запустила электронную очередь для борьбы с «шапками» – незаконными доплатами за получение авто вне очереди.

  • Таллиннский район Ласнамяэ
    Русский край

    Русскоязычное население в Эстонии живет обособленно, селится в районах похуже и не имеет возможности купить дорогие квартиры.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Вспашка земель в селе Багмаран
Поле вспахать и трясогузку угостить
Жигули за 3.5 миллиона рублей
"Жигули" за 3,5 миллиона рублей
Путешествие по Сухуму
Маяк, руины, обезьяны: путешествие по Сухуму

Соцсети

Sputnikabkhazia