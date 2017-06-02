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Чирисса Май

Бетховен от британки прозвучит в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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Британская пианистка Май Чарисса Тран Рингранд, победительница международного конкурса исполнителей Бетховена выступит в Госфилармонии Абхазии в понедельник 5 июня.

О предстоящем концерте и впечатлениях от Абхазии Май Чарисса Тран Рингранд рассказала в пресс-центре Sputnik.

Sputnik, Владимир Бегунов.

По словам пианистки, она только что приехала в Абхазию, ей понравилась местная природа. Она очень жалеет, что не сможет в этот визит более детально познакомиться со страной.

"Хочется побывать на озере Рица, о красоте которого мне рассказывала мама, — призналась Май Чарисса Тран Рингранд. – Но придется два дня до концерта посвятить репетициям, тем более что я еще не видела инструмент, а на следующий день после выступления — уезжать".

График у пианистки плотный. После отъезда из Сухума ее ждут Финляндия и Италия. В Абхазии периодически бывают по работе ее родители-дипломаты.

Мать Май Чариссы — Хуа Тран Рингранд занимается образовательными программами миссии UNICEF в разных странах.

"Я впервые приехала в Абхазию в 2015 году, – говорит мать пианистки. – И с тех пор часто возвращаюсь сюда по работе. Мне нравится здесь, и в следующий раз, когда дочь сможет приехать сюда, я ей обязательно покажу страну. В первую очередь, конечно на Рицу съездим".

Семья Тран Рингранд – космополиты. Мать Май Чариссы из Тайланда. Ее имя Хуа в переводе с тайского обозначает "цветок". Отец – дипломат, живет семья, то в Англии, то во Франции. Работа всех членов этой семьи связана с путешествиями.

Май Чарисса – победительница международного конкурса исполнителей Бетховена. Ее концерт в понедельник 5 июня в Госфилармонии Абхазии будет состоять большей частью из музыки Бетховена и Рахманинова. Кроме того она исполнит композиции Равеля и Шопена – любимого своего композитора.

По словам матери пианистки, способности к музыке у дочери проявились в девять лет. Тогда преподавательница объявила, что девочка будет знаменитостью. Потом была учеба в британской королевской школе музыки и французской филармонии, победы в нескольких престижных международных конкурсах. Сейчас Май Чарисса – студентка Кембриджа. Ее график расписан надолго вперед. По словам девушки, такая гастрольная жизнь оставляет мало личного времени и возможностей видеться с друзьями. Любимое ее занятие помимо музыки – проводить время с любимой собакой. Собаку в некоторые поездки брать не получается и она ждет хозяйку с гастролей в специальной гостинице для животных. 

Пианистка знакома с абхазской музыкой и видела записи национальных танце, которые ей очень понравились. 

В программе концерта 5 июня, по словам Май, будут очень сложные для исполнения композиции Рахманинова. Репетиции начнутся в субботу.




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