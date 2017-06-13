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Футбол.

Пресс-конференция об итогах ЧЕ по футболу версии ConIFA

© Sputnik. Алексей Филиппов
Пресс-центр
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13 июня в 11:00  в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по итогам участия абхазской сборной по футболу в Чемпионате Европы по версии СonIFA.

Участники:  

Президент федерации футбола Республики Абхазия Джума Кварацхелия;

Тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Гублия;

Капитан сборной по футболу Дмитрий Кортава.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 




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