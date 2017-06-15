Пресс-конференция Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации

15 июня в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.

В ходе пресс-конференции председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия оценит эффективность закона о приватизации республиканской и муниципальной собственности, который вступил в силу 1 января 2017 года, эффективность использования гособъектов, расскажет о наиболее актуальных вопросах в сфере приватизации.

Участники:

Председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия;

Начальник отдела реестров Колбая Лутфея;

Главный специалист отдела приватизации Амичба Асмат.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.



