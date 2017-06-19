Пресс-конференция о фестивале Искандера

19 июня в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о предстоящем III международном Фестивале культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека".
Участники:
министр культуры Эльвира Арсалия
директор фонда Фазиля Искандера Шазина Агрба
художник Алексей Шервашидзе-Чачба
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409262616.
Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.