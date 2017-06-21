Пресс-конференция о благотворительном концерте "Нескучная классика"

21 июня в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о планируемом благотворительном концерте "Нескучная классика".

Концерт проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия и Ассоциации "Инва-содействие".

Все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на приобретение музыкальных инструментов для Детской школы искусств № 1 и на ремонтные работы, которые сделают школу доступной для детей с ограниченными возможностями.

В пресс-конференции примут участие:

Представитель Ассоциации "Инва-содействие" Арзадин Агрба;

Директор ДШИ № 1, заслуженный артист Абхазии, соорганизатор концерта Алхазов Михаил;

Американская пианистка, соорганизатор концерта Дашевская Ольга.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.



