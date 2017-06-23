20:30 23 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Николай Ачба

Ачба о приватизации гособъекта: мы инвестировали больше миллиарда

© Sputnik. Томас Тхайцук
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
32120

Бывшее имущество Госпредприятия "Абхазвино" будет приобретено компанией "Вина и воды Абхазии", об этом Sputnik рассказал руководитель коммерческой организации Николай Ачба.

СУХУМ, 23 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Имущественный комплекс бывшего Госпредприятия "Абхазвино" внесен в приватизационный список постановлением Парламента Абхазии в среду 21 июня. Объект будет выкуплен у государства компанией "Вина и воды Абхазии" за 40 миллионов рублей, об это корреспонденту Sputnik сообщил директор предприятия Николай Ачба. 

"В 1999 году мы взяли в аренду помещения у "Абхазвино". Эти помещения нам в аренду передало Госкомимущество, как это положено по закону. На тот момент остаточная стоимость помещений и остатка оборудования, которое мы взяли в аренду, составляла 200 тысяч долларов. В сегодняшних ценах это примерно 12 миллионов рублей. На сегодня компания инвестировала в этот объект 1 миллиард 200 миллионов рублей. Многое инвестировано с определенным риском и инвестировать дальше в объект, а осталось 15 лет аренды, было бы нецелесообразно. Вдруг через 15 лет нам скажут, идите домой — это наше", — предположил Ачба. 

По словам Ачба, после предложения компании "Вина и воды Абхазии" внести арендуемый ими объект в приватизационный список, Госкомимущество оценило объект в 40 миллионов рублей. 

"Мы обратились к правительству с просьбой выкупить эти помещения, которые нам в свое время передали за 12 миллионов рублей. Комиссия Госкомимущества оценила эти помещения в 40 миллионов рублей. Мы согласились и готовы выкупить за эту сумму", — отметил он.

Директор компании "Вина и воды Абхазии" Николай Ачба подчеркнул, что на данный момент завершается процедура приобретения собственности. Площадь помещений составляет около 12 тысяч квадратных метров, а земельный участок — 3,5 гектара. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Операция, архивное фото
    С пулей по жизни

    Медики извлекли из бедра 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны фашистскую пулю, 73-летней давности.

  • Последствия сильного ветра в Бишкеке
    Ветер перемен

    Сильный ветер в Бишкеке поломал деревья, повалил дорожные знаки и железные ограды.

  • Зубры на опушке в Беловежской пуще, архивное фото
    Оставим как есть

    Изменение нынешнего статуса Беловежской пущи нежелательно, заявили в Минприроды Беларуси в ответ на предложение Польши исключить лес из всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

  • Вид на планету Земля из космоса
    Привет из космоса

    Первый латвийский искусственный спутник Земли Venta-1 доставлен на орбиту сегодня утром, он будет вращаться вокруг Земли на высоте 500 км.

  • Преступления по сети, архивное фото
    Кибер-страшно

    Банк Литвы провел опрос среди финансовых учреждений страны, в результате которого впервые было отмечено, что самые большие риски они видят в кибернетических атаках.

  • супермаркет
    Умолчим о главном

    Депутаты парламента Молдовы одобрили проект по исключению с упаковок и этикеток даты изготовления продукта.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Стадион Казань Арена перед матчем Кубка конфедераций-2017 Португалия – Мексика
Самые яркие болельщики Кубка конфедераций
Первый миллион: Гопия рассказала о спонсорстве компании Вина и воды Абхазии
Первый миллион: Гопия рассказала о спонсорстве компании "Вина и воды Абхазии"
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia