Ачба о приватизации гособъекта: мы инвестировали больше миллиарда

СУХУМ, 23 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Имущественный комплекс бывшего Госпредприятия "Абхазвино" внесен в приватизационный список постановлением Парламента Абхазии в среду 21 июня. Объект будет выкуплен у государства компанией "Вина и воды Абхазии" за 40 миллионов рублей, об это корреспонденту Sputnik сообщил директор предприятия Николай Ачба.

"В 1999 году мы взяли в аренду помещения у "Абхазвино". Эти помещения нам в аренду передало Госкомимущество, как это положено по закону. На тот момент остаточная стоимость помещений и остатка оборудования, которое мы взяли в аренду, составляла 200 тысяч долларов. В сегодняшних ценах это примерно 12 миллионов рублей. На сегодня компания инвестировала в этот объект 1 миллиард 200 миллионов рублей. Многое инвестировано с определенным риском и инвестировать дальше в объект, а осталось 15 лет аренды, было бы нецелесообразно. Вдруг через 15 лет нам скажут, идите домой — это наше", — предположил Ачба.

По словам Ачба, после предложения компании "Вина и воды Абхазии" внести арендуемый ими объект в приватизационный список, Госкомимущество оценило объект в 40 миллионов рублей.

"Мы обратились к правительству с просьбой выкупить эти помещения, которые нам в свое время передали за 12 миллионов рублей. Комиссия Госкомимущества оценила эти помещения в 40 миллионов рублей. Мы согласились и готовы выкупить за эту сумму", — отметил он.

Директор компании "Вина и воды Абхазии" Николай Ачба подчеркнул, что на данный момент завершается процедура приобретения собственности. Площадь помещений составляет около 12 тысяч квадратных метров, а земельный участок — 3,5 гектара.



