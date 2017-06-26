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Пресс-конференция о проблеме наркомании в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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26 июня в 14:00 ко всемирному Дню борьбы с наркоманией в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция о проблеме наркомании в Абхазии.

Участники:  

Главный нарколог Республиканского наркодиспансера Ануа Ирма;

Председатель правления фонда "Центр здоровой молодежи" Карди-оглы  Теймураз. 

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 



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