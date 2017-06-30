15:02 30 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
В офисе Sputnik Абхазия.

Пресс-конференция ко Всемирному дню архитектуры

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
9 0 0

30 июня в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция ко Всемирному дню архитектуры о наиболее актуальных вопросах в сфере градостроительства и архитектуры в Абхазии.

Участники:  

Начальник Государственного управления Республики Абхазия по строительству и архитектуре Майтоп Эсфирь;

Ведущий специалист архитектурно-строительного отдела Государственного управления Республики Абхазия по строительству и архитектуре Данелия Лида;

Председатель Союза архитекторов Абхазии Зантария Темур;

Главный архитектор города Сухум Лакрба Тамара.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 



Главные темы

Орбита Sputnik

  • МЧС
    Все чисто!

    Группа саперов МЧС России завершила второй этап по разминированию территории Южной Осетии, очистив от взрывоопасных предметов более 30 гектаров и обезвредив 105 мин и не разорвавшихся боеприпасов.

  • Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в заседании НАТО
    "Решительная поддержка"

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие во встрече министров обороны в формате миссии "Решительная поддержка" НАТО в Исламской Республике Афганистан.

  • Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже
    Армянский след

    Мужчина, пытавшийся совершить наезд рядом с мечетью во Франции, является армянином, ему 43 года.

  • Голосование
    Сила извне

    На выборы в Сейм Латвии в следующем году попытаются повлиять из-за рубежа, заявил глава МИД Эдгарс Ринкевичс.

  • Литовский солдат, архивное фото
    Учебный десант

    В Афганистан отправят семерых литовских военных, они будут обучать, консультировать и поддерживать силы безопасности, министерства и другие государственные учреждения страны.

  • Электричество
    Вынужденная романтика

    В Молдове из-за непогоды без электричества остались 45 населенных пунктов.

  • Задержание наркодилеров, архивное фото
    Сила в единстве

    Директор Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана Шерхон Салимзаде и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе встречи в Душанбе обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере предотвращения транснациональной преступности.

  • Урок китайского языка
    Милиционер-лингвист

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил открыть на базе Академии МВД республики курсы по изучению русского и китайского языков.

  • Премьер-министр и министр обороны посетили военный городок Тапа
    Десять лет спокойствия

    Правительство Эстонии определилось с тем, каким образом армия и флот обеспечат обороноспособность страны в период до 2027 года.

  • МЧС
    Все чисто!

    Группа саперов МЧС России завершила второй этап по разминированию территории Южной Осетии, очистив от взрывоопасных предметов более 30 гектаров и обезвредив 105 мин и не разорвавшихся боеприпасов.

  • Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в заседании НАТО
    "Решительная поддержка"

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие во встрече министров обороны в формате миссии "Решительная поддержка" НАТО в Исламской Республике Афганистан.

  • Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже
    Армянский след

    Мужчина, пытавшийся совершить наезд рядом с мечетью во Франции, является армянином, ему 43 года.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Царский паравоз на Афонской горе
Паровоз, завязший в лесу: подарок императора 120 лет спустя
Паровоз и фуникулер: как действовала новоафонская лесосека 120 лет назад
Паровоз и фуникулер: как действовала новоафонская лесосека 120 лет назад
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia