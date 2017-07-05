Пресс-конференция с Нодаром Чанба

5 июля в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция с новым директором государственной хоровой капеллы Республики Абхазия Нодаром Чанба и министром культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвирой Арсалия о ближайших творческих планах капеллы.

Участники:

Директор государственной хоровой капеллы Республики Абхазия Нодар Чанба;

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5ый этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook, или направив их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.



