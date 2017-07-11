18:05 11 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Абхазский государственный драматический театр им. Самсона Чанба

Пресс-конференция о закрытии сезона в Абхаздрамтеатре

© Sputnik. Эттингер
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
34 0 0

11 июля в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция к закрытию 86 го театрального сезона Абхазского Государственного Драматического театра им. Чанба.

О премьерах 86го сезона, гастролях, презентации официального сайта, творческих вечерах артистов, а также планах на 87 сезон, расскажут:

Адгур Джения – директор театра;

Даур Арухаа- заслуженный артист Республики Абхазия;

Мадина Аргун- режиссер;

Алхас Шамба – режиссер;

Роман Сабуа – председатель художественного совета театра.                                                                                                                                             

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5ый этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook, или направив их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мотоклуб
    Байкеры мира

    25-летие ввода в Южную Осетию «голубых касок», которые 16 лет служили гарантом мира, отметят грандиозным байк-шоу.

  • Блогер Александр Лапшин в зале суда, фото из архива
    Суда не будет!

    Слушания по делу блогера Лапшина, обвиняемого в незаконном пересечении границы Азербайджана, отложено из-за неявки судмедэксперта – он в отпуске.

  • Эдвард Налбандян
    Позитивный факт

    Глава МИД Армении Эдвард Налбандян считает позитивным сам факт его предстоящей встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

  • Нурсултан Назарбаев подписывает закон РК. Архивное фото
    Гражданская ответственность

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, позволяющий суду лишать казахстанского гражданства особо опасных преступников.

  • Тушение пожара в здании торгового центра РИО в Москве. Архивное фото
    Московский угар

    Две кыргызстанки пострадали при пожаре в торговом центре на севере Москвы - состояние обеих тяжелое, но динамика положительная.

  • Один из филиалов банка Югра в Москве
    Банк-пылесос

    Как отец и сын из Беларуси создали банк «Югра», который входит в Топ-30 российских финансовых учреждений и находится на гране полного краха.

  • Депутат Сейма Латвии Андрей Элксниньш
    Забыть русский

    Центра госязыка Латвии требует объяснений от мэра Даугавпилса за то, что он по-русски ответил журналисту, задавшему вопрос на русском языке.

  • Медведь, архивное фото
    Косолапый нарушитель

    Литовские пограничники сообщают о следах медведей, которые стали часто пересекать государственную границу Литвы со стороны Беларуси.

  • Андрей Петрик в студии с администратором ресторана
    Заветный паспорт

    Бывший гражданин Молдовы рассказал как работает российская федеральная программа по переселению соотечественников.

  • Мотоклуб
    Байкеры мира

    25-летие ввода в Южную Осетию «голубых касок», которые 16 лет служили гарантом мира, отметят грандиозным байк-шоу.

  • Блогер Александр Лапшин в зале суда, фото из архива
    Суда не будет!

    Слушания по делу блогера Лапшина, обвиняемого в незаконном пересечении границы Азербайджана, отложено из-за неявки судмедэксперта – он в отпуске.

  • Эдвард Налбандян
    Позитивный факт

    Глава МИД Армении Эдвард Налбандян считает позитивным сам факт его предстоящей встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Официальная встреча делегации Республики Южная Осетия во главе с Президентом Анатолием Бибиловым на государственной границе по реке Псоу
Визит президента: Анатолий Бибилов в Абхазии
Секретные планы: что готовит к новому сезону Абхазский драмтеатр
Секретные планы: что готовит к новому сезону Абхазский драмтеатр
Как питаться в жару
Как питаться в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia