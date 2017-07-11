Пресс-конференция о закрытии сезона в Абхаздрамтеатре

11 июля в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция к закрытию 86 го театрального сезона Абхазского Государственного Драматического театра им. Чанба.

О премьерах 86го сезона, гастролях, презентации официального сайта, творческих вечерах артистов, а также планах на 87 сезон, расскажут:

Адгур Джения – директор театра;

Даур Арухаа- заслуженный артист Республики Абхазия;

Мадина Аргун- режиссер;

Алхас Шамба – режиссер;

Роман Сабуа – председатель художественного совета театра.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5ый этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook, или направив их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.



