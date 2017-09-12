Пресс-конференция о двух крупных спортивных мероприятиях осеннего сезона

12 сентября в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, анонсирующая два спортивных мероприятия осеннего сезона, которые будут проходить на территории Республики Абхазия, – серию стартов Titan и чемпионат Евразии по плаванию в открытом море.

Также во время пресс-конференции состоится торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Федерацией Триатлона Республики Абхазия и Федерацией Триатлона России.

Участники:

Борис Барциц – президент Федерации Триатлона Республики Абхазия;

Ческидов Алексей – вице-президент Федерации Триатлона России;

Хутаба Баграт — председатель Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.