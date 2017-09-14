Пресс-конференция об арт-пленэре "Краски осени Абхазии"

15 сентября в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о международном арт-пленэре "Краски осени Абхазии 2017", проходящем при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия.

В пресс-конференции примут участие:

Логуа Нугзар – руководитель отделения искусств Абхазского государственного университета;

Габелия Лаша – заведующий кафедрой изобразительных искусств и дизайна Абхазского государственного университета;

Гогия Мактина – координатор проекта "Краски осени Абхазии 2017".

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции под анонсом на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.



