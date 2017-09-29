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Пресс-конференция о работе и кадровых перестановках в КБФ "Ашана"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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3 октября в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы КБФ Ашана и кадровым перестановкам в фонде.

Участники:

— учредитель КБФ "Ашана" Беслан Шакая;

— директор КБФ "Ашана" Джевейра Колосова;

— сотрудник КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия;

— представители попечительского Совета фонда

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




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