Пресс-конференция о работе и кадровых перестановках в КБФ "Ашана"

3 октября в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы КБФ Ашана и кадровым перестановкам в фонде.

Участники:

— учредитель КБФ "Ашана" Беслан Шакая;

— директор КБФ "Ашана" Джевейра Колосова;

— сотрудник КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия;

— представители попечительского Совета фонда

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.