6 октября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по итогам Чемпионата Абхазии по футболу и о предстоящих мероприятиях, посвященных памяти Виталия Дараселия.

Участники:

Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия;

Капитан ФК "Афон" Армен Капикян;

Капитан ФК "Гагра" Астамур Цишба;

Президент ФК "Нарт" Геннадий Цвинария.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.