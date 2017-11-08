Пресс-конференция об акции "Урок добра" КБФ "Ашана"

9 ноября в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, анонсирующая акцию КБФ "Ашана" "Урок добра". Акция состоится 13 ноября, во Всемирный день доброты.

С 2014 года акцией "Урок добра" Всемирный день доброты отмечают и в Абхазии. По инициативе Фонда "Ашана" и при поддержке Министерства образования и науки республики в школах Абхазии в этот день дети с помощью взрослых рассуждают о добре и зле, о поступках, которые могут благотворно повлиять на жизнь человека, нуждающегося в помощи.

О целях, задачах этой акции, о мотивации волонтеров принять участие в акции и о влиянии данного мероприятия на детей в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажут:

Мактина Джинджолия — и.о. директора КБФ "Ашана";

Людмила Адлейба — Начальник Управления образования г. Сухум;

Лана Абшилава — Ведущий (волонтер) "Урока добра".

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com