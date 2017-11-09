Видеомост по итогам заседания Межпарламентской Ассамблеи в РЮО

10 ноября в столице Южной Осетии Цхинвале состоится 12-е заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Сообщества "За демократию и права народов" под председательством Петра Гассиева – председателя Парламента Республики Южная Осетия.
В заседании примут участие делегации Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Парламента Приднестровской Молдавской Республики.
О повестке и результате заседания расскажут:
руководитель делегации Республики Абхазия Левон Галустян;
руководитель делегации ПМР Александр Щерба;
представитель Парламента Южной Осетии.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
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