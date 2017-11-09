Видеомост по итогам заседания Межпарламентской Ассамблеи в РЮО

10 ноября в 16:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Цхинвал - Сухум по итогам заседания Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Сообщества "За демократию и права народов".

10 ноября в столице Южной Осетии Цхинвале состоится 12-е заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Сообщества "За демократию и права народов" под председательством Петра Гассиева – председателя Парламента Республики Южная Осетия.

В заседании примут участие делегации Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Парламента Приднестровской Молдавской Республики.

О повестке и результате заседания расскажут:

руководитель делегации Республики Абхазия Левон Галустян;

руководитель делегации ПМР Александр Щерба;

представитель Парламента Южной Осетии.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.