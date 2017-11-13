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Брошюра фестиваля кунаки.

Пресс-конференция о Кинофестивале "Кунаки"

© Фото: Томас Тхайцук
Пресс-центр
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14 ноября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция об XI Северокавказском открытом фестивале кино и телевидения "Кунаки". Кинофестиваль проходит при поддержке президента Республики Абхазия

С 15 по 20 ноября в столице Республики Абхазия городе Сухум пройдет XI Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки".

Из 246 заявок в этом году на конкурсную программу фестиваля отобрана 51 картина в трех номинациях: полнометражные документальные фильмы, короткометражные документальные фильмы и телевизионные фильмы (программы).

В рамках фестиваля будут проходить традиционные мастер-классы, дискуссионные круглые столы, выездные показы фильмов в малых городах Абхазии и в учебных заведениях республики.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступает в роли информационного партнера кинофестиваля "Кунаки"

В пресс-конференции примут участие:

Президент кинофестиваля "Кунаки" Сулиета Кусова-Чухо;

Директор кинофестиваля "Кунаки" Ильяс Богатырев;

Член жюри кинофестиваля "Кунаки", режиссер, художественный директор киностудии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотия.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




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