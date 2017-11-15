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Пресс-конференция о джазовом концерте Вороновой и Манукяна

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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16 ноября в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о предстоящем джазовом концерте Тамары Вороновой и Сергея Манукяна.

Джаз-певица Тамара Воронова даст совместный концерт со знаменитым музыкантом Сергеем Манукяном на сцене Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера 16 ноября.

О том, что ожидает зрителей, расскажут:

Джаз-певица Тамара Воронова;

Вокалист, исполнитель на клавишных и ударных инструментах, один из мастеров инструментального вокала Сергей Манукян.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




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