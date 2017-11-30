Пресс-конференция о развитии проекта "Возвращение имени"

1 декабря в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о новом этапе в развитии проекта "Возвращение имени".

Тематика проекта и основное направление работы: розыск жителей Абхазии, которые были участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, оказались в плену у немецких фашистов, после освобождения были повторно осуждены военными судами СССР за пребывание в немецком плену, во время отбытия своего наказания умирали в колониях и тюрьмах и там похоронены.

Проект в Абхазии действует при поддержке Министерства обороны с мая 2016 года в качестве поискового движения.

В ходе поиска стало ясно, что многие граждане СССР, в том числе и из Абхазии, до сих пор числятся пропавшими без вести, но на самом деле, после своего освобождения из плена были живы, в 1945 году их помещали в фильтрационные пункты, далее по приговорам военных судов они оказывались в местах лишения свободы в СССР. Из-за болезней, травм и разных обстоятельств там же умирали и похоронены. Сведения об этом до сих пор остаются недоступны ни родным, ни военкоматам в Абхазии и в России. Архивы на этих жителей до сих хранятся в тех же местах, где они отбывали свой срок наказания и там же похоронены. Это означает, что сегодня значительная часть жителей республики может получить сведения на своих родных в том случае, если Кабинет Министров и Администрация президента начнут заниматься этой работой.

Участники:

Руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов;

Председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба;

Руководитель волонтерского центра при Государственном комитете Республики Абхазия по молодежной политике Тенгиз Шанава.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.