Пресс-конференция Игоря Адлейба о победе в бою "Герои ринга"

12 декабря в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция Игоря Адлейба, победившего российского спортсмена Олега Яценко в рейтинговом бою "Герои ринга", который прошел в городе Магас в Ингушетии 9 декабря.

О том, как прошел бой и о дальнейших планах и поступивших предложениях в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажут:

Игорь Адлейба — многократный чемпион Абхазии, победитель различных международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта Республики Абхазия по боксу, кандидат мастера спорта РФ.

Адлейба Беслан — тренер Игоря Адлейба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.