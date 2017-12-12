Пресс-конференция Госкомитета по управлению госимуществом

13 декабря в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.

В пресс-центре Sputnik Абхазия будут подведены итоги работы ведомства за 2017 год, участники обсудят актуальные темы в сфере управления государственным имуществом и приватизации, результаты недавнего конкурса по продаже объектов республиканской собственности в рамках нового закона "о приватизации республиканской и муниципальной собственности", проведут анализ существующей системы оценки государственного имущества, возможность национализации частных объектов и\или реквизиции приватизированного имущества, и т.д.

В пресс-конференции примут участие:

Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Пипия Вахтанг Ахрович;

Заместитель председателя Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Ладария Михаил Рюрикович;

Заместитель председателя Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Ачба Николай Леварсанович.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.