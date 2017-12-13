Пресс-конференция о совместных проектах в области спелеологии

14 декабря в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция "Крым и Абхазия: точки соприкосновения в развитии спелеологии".

Пресс-конференция в формате видеомоста Сухум – Симферополь на тему: "Крым и Абхазия: точки соприкосновения в развитии спелеологии ". Абхазия и Крым – уникальные карстовые регионы с неповторимыми пещерными ландшафтами, где спелеология имеет многолетнюю историю.

На мероприятии речь пойдет о перспективах этой науки в Крыму и в Абхазии, давних традициях сотрудничества спелеологов двух регионов, а также об участии крымских и абхазских ученых в проекте "Информационно-поисковая система "Пещеры".

Как использовать пещеры в качестве туристических объектов, не нанося ущерба экологии? Возможно ли создать новые спелеологические объекты на базе искусственных подземных выработок? Что необходимо сделать, чтобы привлечь в спелеологию молодежь?

Участники в Сухуме:

— председатель Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, старший научный сотрудник отдела флоры и растительности института ботаники Академии наук Абхазии Савелий Читанава;

— президент Географического общества Абхазии, заместитель директора Рицинского реликтового национального парка, доцент Абхазского государственного университета Инга Тания.

Участники в Симферополе:

— председатель регионального отделения Русского географического общества в Республике Крым, декан географического факультета Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Борис Вахрушев;

— председатель Совета Российского союза спелеологов, ученый секретарь отделения Русского географического общества в Республике Крым Геннадий Самохин;

— доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, член экспертного совета и аттестационной комиссии Министерства курортов и туризма Республики Крым Екатерина Лукьяненко.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

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Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.