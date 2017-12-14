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Анонс пресс-конференция

Презентация приложения "Русско-Абхазский словарь"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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15 декабря в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится презентация приложения "Русско-Абхазский словарь" на платформе IOS, разработанного благотворительным фондом "Послы доброй воли Абхазии".

В презентации примут участие:

Руководитель благотворительного фонда "Послы доброй воли Абхазии" Лазба Амина;

Заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия, посол доброй воли Абхазии Тания Кан;

Сотрудник государственного комитета Республики Абхазия по языковой политике Хеция Наала;

Председатель Союза писателей Республики Абхазия Абхазоу Вахтанг.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




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