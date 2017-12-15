Русско-абхазский для смартфона: вышло приложение на 72 тысячи слов

Презентация приложения "Русско-Абхазского словаря" на платформе IOS, разработанная по инициативе начальника департамента Администрации президента России Инала Ардзинба при участии движения "Послы доброй воли Абхазии" и Госкомитета по языковой политике, прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik в пятницу 15 декабря.

СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Амра Амичба. Русско-абхазский словарь на IOS платформе содержит 72 тысяч слов и словосочетаний, сообщила на пресс-конференции руководитель фонда "Послы доброй воли Абхазии" Амина Лазба.

"Словарь может быть использован для широкой аудитории. Для тех, кто только начал изучать язык, уже какое-то время изучает и даже для тех, кто уже владеет языком, потому что словарный запас постоянно нуждается в обновлении. Очень много слов появляется, которые раньше не использовали или о которых забыли", — отметила Лазба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Говорим по-абхазски: школе в Сухуме подарили лингафонный кабинет

Развитие языка – одно из главных направлений деятельности движения "Послы доброй воли Абхазии", отмечалось на презентации.

"Постепенно реализуя подобные проекты, которые помогают и облегчают изучение абхазского языка, притворяем их в жизнь. Один из таких проектов IT кабинет по изучению абхазского языка для одной из городских школ Сухума, чтобы абхазские школьники и студенты могли изучать язык всеми современными способами, известными в мире", — напомнила руководитель фонда Амина Лазба.

Сотрудница Госкомитета по языковой политике Наала Хеция отметила, что надо двигаться вместе с прогрессом, и абхазский язык не исключение.

"Хочу поздравить нас всех с таким знаменательным событием. Во времена глобальных коммуникаций, мобильных технологий, очень важно внедрять абхазский язык именно в таком направлении для того, чтобы все желающие могли иметь доступ к электронным словарям. Есть бумажные варианты, но когда внедряем в мобильные технологии, им могут пользоваться все желающие, имеющие интерес к абхазскому языку во всем мире", — сказала Хеция.

По ее словам, создателями основной базы электронного словаря выступили известные ученые Борис Джонуа и Владимир Касландзия.

Заместитель министра иностранных дел Абхазии, посол доброй воли Абхазии Кан Тания уверен, что новинка получит широкое распространение.

"Словарь может быть интересен даже для иностранцев. Например, чтобы поздравить новых или близких друзей с днем рождения на абхазском языке. "Послы доброй воли Абхазии" последовательны, еще летом заявляли о том, что создадим приложение. Полгода прошло и вот мы представляем новое приложение, проделана огромная работа. Мы рады, что получилось с помощью ученых, экспертов создать приложение, надеемся, что оно будет полезным", — сказал он.

Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу высоко оценил это приложение для смартфонов.

"Это как наглядное пособие, если можно так выразиться. Программу я оцениваю на "отлично". Я не сомневаюсь в том, что все начинания "Послов доброй воли Абхазии" будут интересными, полезными, необходимыми, нужными", — подчеркнул Абхазоу.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik. Презентация приложения "Русско-Абхазского словаря" на платформе IOS

Посол доброй воли Абхазии, вундеркинд Эдгар Гвазава подчеркнул, что современная система образования постепенно переходит в онлайн.

"В будущем система офлайн-образования будет неконкурентоспособной. Я сам пользуюсь различными словарями, изучаю французский, английский, испанский. И знаю, что зачастую в AppStore нет словарей на таком хорошем уровне, которые могли бы предоставлять такую большую базу данных. Довольно-таки удобный интерфейс и большое количество слов. Конечно, словарь, как инструмент для развития абхазского языка крайне важен, потому что не все абхазы располагают словарным запасом, таким количеством слов. Для всех жителей Абхазии и заинтересованных лиц по всему миру будет большой радостью иметь подобный словарь на всех IOS-девайсах. Это очень хороший вспомогательный фактор для изучения языка", — считает Гвазава.

Выход версии приложения для Android пока в перспективе.

"Для Android – даем себе какой-то период. Люди будут пользоваться нашим словарем какое-то время, мы увидим, что словарь востребован, безусловно, будем работать над проектом, где та же самая база будет использована для "андроидов" и смартфонов", — пояснила Амина Лазба.

Говоря о дальнейшем развитии проекта, она считает полезным внедрение аудио-сопровождения словарных материалов в приложении.

"Озвучка слов в словаре была бы полезна. Если не знаешь абхазского языка, не знаешь, как он звучит, очень полезно послушать. Если нам дадут аудиобазу, то технически добавить новый функционал, не сложно", — заметила Амина Лазба.

Презентация приложения "Русско-Абхазского словаря" на платформе IOS, разработанная по инициативе начальника департамента Администрации президента России Инала Ардзинба при участии движения "Послы доброй воли Абхазии" и Госкомитета по языковой политике, прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik в пятницу 15 декабря.